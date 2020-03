Przewaga PlayStation 4 nad Xbox One jest miażdżąca. AMD ujawniło dane sprzedaży

Udostępnij:

Nie jest żadną niespodzianką to, że PlayStation 4 sprzedaje się znacznie lepiej od Xbox One. Tak było od samego początku ósmej generacji konsol. Sony regularnie chwali się świetnymi wynikami PS4, aczkolwiek Microsoft już od dłuższego czasu przestał je podawać i zamiast tego ucieka się do podawania liczby aktywnych użytkowników Xbox Live. Teraz jednak uzyskaliśmy najbliższe oficjalnemu potwierdzenie, ile dokładnie rozeszło się konsol Xbox One w porównaniu do PlayStation 4.

AMD podaje liczbę sprzedanych konsol PlayStation 4 i Xbox One

W trakcie minionego AMD Financial Analyst Day 2020 Dr. Lisa Su wyjawiła, że między rokiem 2013 a 2020 do sklepów trafiło ponad 150 milionów konsol PlayStation 4 oraz Xbox One.

W informacji tej brakuje oczywiście wyszczególnienia proporcji sprzedaży PS4 względem sprzętu Microsoftu. Nie jest to jednak wielkim problemem w dedukcji, gdyż w lutym 2020 japońska korporacja podała, że sprzedała 108,9 miliona sztuk swoich konsol PlayStation 4 i PS4 Pro.

W świetle podanych przez AMD danych oznacza to, że konsola Xbox One i wszystkie jej warianty rozeszły się łącznie w przynajmniej 41 milionach egzemplarzy. Odnosząc to do przeszłych generacji, obecna sytuacja przypomina najbardziej starcie PS1 i Nintendo 64 – z odpowiednio 102,49 i 32,93 mln sprzedanych sztuk.

Dane sprzedaży konsol Sony (PS2, PS3, PS4 i przenośnych) w latach 2011-2019, fot. Statista

Warto również nadmienić, że w lepszej sytuacji od Xbox One znalazła się konsola Nintendo Switch. Wydany w marcu 2017 roku sprzęt (a więc trzy i pół roku po Xboksie) sprzedał się w nakładzie 52,48 mln egzemplarzy, a więc ponad 10 milionów większym niż konsola Microsoftu!

Microsoft będzie miał dużo do przejścia, jeśli chce myśleć o tym, by realnie zagrozić Sony w następnej generacji konsol, nawet jeśli Xbox Series X okaże się bardziej zaawansowaną technicznie konsolą, a oferta gier startowych będzie bogatsza od konkurencji.