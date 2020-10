Udostępnij:

Dokładniej – 7,4 proc. A tak wynika z danych ujawnionych przez międzynarodową sieć e-sklepów ProShop, która usiłuje tłumaczyć się z niezrealizowanych zamówień.

ProShop to firma duńska, ale działa także na terenach Europy Środkowej i Skandynawii, dostarczając towary m.in. do Polski, Niemiec, Austrii czy Szwecji. Obsługuje tysiące zamówień. Teraz, pod naporem krytyki ze strony zawiedzionych klientów, sklep zdecydował się ujawnić twarde dane związane z dystrybucją GeForce'ów RTX 3090, RTX 3080 oraz RTX 3070.

Jak ujawniono, łącznie zamówionych zostało 15 117 kart GeForce RTX 30 różnych marek. Do magazynów trafiło 1112 sztuk, czyli niecałe 7,4 proc. łącznego zapotrzebowania. Z podziałem na poszczególne GPU liczba dostarczonych kart przedstawia się następująco: RTX 3090 — 200 z 1912, RTX 3080 — 621 z 8925, RTX 3070 — 291 z 4280.

Sklep zauważa, że nawet najwolniejszy w stawce model RTX 3070, który zdaniem Nvidii miał być dostępny na szerszą skalę od flagowych pobratymców, nie stanowi łatwej zdobyczy. Jego premierę przesunięto wprawdzie na 29 października, ale już teraz zamówień jest zdecydowanie więcej niż kart trafiających do magazynów. A mówimy o przedsprzedaży.

Mimo iż Nvidia oficjalnie zasłania się twierdzeniem o rekordowym zapotrzebowaniu, zdaniem wielu obserwatorów prawda jest inna. Chodzi o uzysk z procesu litograficznego Samsung 8N, który według plotek okazuje się znacznie niższy niż prognozowano. To miałoby skłonić zielonych do przejścia na 7 nm TSMC w 2021 roku. Na razie jednak są to informacje niepotwierdzone.