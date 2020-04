Rządowa aplikacja ProteGo Safe już ze śledzeniem kontaktów przez bluetooth

Udostępnij:

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu kolejnej wersji aplikacji ProteGo Safe. Tym razem aplikacja śledzi "spotkania" z innymi smartfonami za pomocą bluetooth. Przypomnijmy, aplikacja ProteGo Safe ma pomóc w monitorowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w sytuacji złagodzenia obostrzeń społecznych związanych z pandemią.

Aplikacja ProteGo Safe ma w założeniu działać podobnie do aplikacji stosowanej m.in. przez rząd Singapuru. Zainstalowana na smartfonie aplikacja monitoruje przez bluetooth i następnie zapamiętuje smartfony innych użytkowników, w których pobliżu się znajdzie. Jeśli w przyszłości osoba zostanie zidentyfikowana, jako nosiciel wirusa, to sprawdzając historię ProteGo Safe, administracja państwowa będzie mogła dotrzeć do osób, które były narażone na kontakt z nosicielem. Początkowo aplikacja nie zawierała kluczowej funkcji śledzenia przez bluetooth.

Według zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji aplikacja ProteGo Safe nie ma dostępu do plików, danych interetowych ani wiadomości użytkownika. Historia kontaktów aplikacji ma być całkowicie anonimowa i niemożliwe będzie sprawdzenie, kto jest zakażony koronawirusem nawet jeśli użytkownik otrzyma informacje, że z takim się spotkał.

ProteGo Safe rozwijana jest na zasadzie Open Source, a jej kod źródłowy można pobrać z repozytorium GitHub.