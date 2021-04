SMS, przez który stracisz oszczędności życia. Uważaj na takie wiadomości

Udostępnij:

Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed klikaniem w linki rozsyłane w wiadomościach SMS czy MMS, jeśli nie mamy pewności, kto jest ich nadawcą. Jest to popularna metoda działania oszustów, która może doprowadzić do utraty oszczędności życia.

Jak informuje portal Policja.pl, metoda wyłudzania danych bankowych na SMS wciąż nie nudzi się przestępcom. Ostatnio otrzymanie takiej wiadomości zgłosiła jedna z mieszkanek gminy Lubniewice. Z treści otrzymanego SMSa kobieta dowiedziała się, że jej paczka została wstrzymana z powodu niedopłaty 0,50 zł. Została też poinformowana, że należność może uregulować klikając w przesłany link. W innym przypadku paczka wróci do nadawcy. Na szczęście kobieta nie dała się nabrać i zignorowała wiadomość, ale wciąż istnieje wiele osób, które tracą w ten sposób ogromne pieniądze.

Na początku tego roku miało miejsce kilka takich przypadków. Przykładowo w styczniu policjanci informowali o kobiecie z Białej Podlaskiej, która dostała niemalże identyczną wiadomość: „twoje zamówienie nie może zostać dostarczone! Podwód; przekroczony wymiar opakowania. Aby zrealizować zamówienie, zapłać 1,18 zł”. Niestety tym razem kobieta kliknęła w link, a po przekierowaniu na stronę internetową wpisała nazwę użytkownika oraz hasło. W ten sposób z jej konta zniknęło 5 tys. zł.

Podobna sytuacja spotkała 34-letnią mieszkankę powiatu krośnieńskiego. Kobieta zamówiła przesyłkę z odbiorem w paczkomacie. Kiedy oczekiwała na paczkę, dostała SMSa z linkiem do pobrania kodu umożliwiającego odbiór przesyłki. Niczego nieświadoma kliknęła w link i podała swoje dane. W ten sposób przestępcy uzyskali dostęp do konta bankowego kobiety i zaciągnęli kredyt w wysokości około 26 tys. zł.

Wiele rozsyłanych wiadomości do złudzenia przypomina te, które możemy otrzymać od firmy kurierskiej, operatora sieci komórkowej czy banku. Takie linki powinniśmy traktować bardzo ostrożnie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się bezpośrednio z ich domniemanym nadawcom. Lepiej poświęcić kilka minut na telefoniczną czy mailową weryfikację sprawy niż stracić oszczędności gromadzone przez całe życie.

Policja przypomina: żadna firma kurierska nie żąda od swoich klientów dopłaty do przesyłek lub opłat za ich dezynfekcję. Kliknięcie przesłanego linku spowodowałoby kolejne polecenia wykonania płatności on-line, przekierowania do strony banku, wpisania POUFNYCH danych logowania, które ostatecznie trafiłby do oszustów gotowych bez skrupułów wyczyścić oszczędności życia do zera, a nawet zaciągnąć pożyczki na poczet naszego rachunku.