Samsung Galaxy Note20 Ultra to ogromny zysk ze sprzedaży. Policzono, ile kosztuje produkcja

Według wyliczeń przeprowadzonych przez Counterpoint Research, Samsung całkiem nieźle zarabia na najnowszym Galaxy Note20 Ultra. Sugerowana cena urządzenia to 1299 dol., zaś po podliczeniu wszystkich kosztów materiałów ustalono, że całość kosztuje Samsunga ok. 549 dol. De facto jakieś 43 proc. ceny końcowej.

Zdaniem Counterpoint Research koszt komponentów smartfona nie przekracza 468 dol. Wyszczególniono, że w tej kwocie znajduje się m.in. wyświetlacz wart 91,50 dol. oraz procesor Qualcomm Snapdragon 865+ (ok. 57 dol.). Następnie doliczono koszt montażu i testowania nowego smartfona oraz koszt dodatkowych akcesoriów (m.in. ładowarki, kabla, pudełka). To wszystko składa się na koszt nieprzekraczający 549 dol.

Warto jednak zaznaczyć, że w analizie nie uwzględniono m.in. kosztów marketingu czy badań. Nie zmienia to jednak faktu, że Samsung na pewno wciąż jest w stanie zarobić na najnowszym Galaxy Note20 Ultra niemałą kwotę. Zwłaszcza jeśli pomnożymy to przez liczbę sprzedanych smartfonów. Analitycy zwracają, że w porównaniu do urządzeń innych producentów, Samsung wykonał dobrą robotę, jeśli chodzi o obniżenie kosztów produkcji:

Samsung wykonał świetną robotę w zakresie projektowania, produkcji i integracji wielu zaawansowanych technologii i komponentów w bardzo cienkiej i lekkiej obudowie w porównaniu z modelami flagowymi poprzedniej generacji i konkurencyjnej strukturze kosztów. Całkowity koszt wynosi nieco poniżej 550 dol., a koszt komponentów wynosi około 468 dol., co jest godne pochwały w przypadku urządzenia o cenie katalogowej 1299 dol., wyjaśnia starszy analityk, Ethan Qi.

Ekspert podkreśla jednak, że koszt materiałów w Europie może być jeszcze niższy. Tutaj Note20 Ultra jest bowiem wyposażany w autorski układ Exynos firmy Samsung, nie Snapdragona.