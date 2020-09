Samsung Galaxy Note20 i S20 nie są już flagowcami? Firma chce ponoć zmiany nomenklatury

Zarówno Galaxy Note, jak i Galaxy S to serie smartfonów, które od lat przedstawiane były jako flagowe. Innymi słowy: najlepsze, jakie firma Samsung ma do zaoferowania. Jednak, jak wynika z najświeższych doniesień, taki stan rzeczy wkrótce może ulec zmianie.

Znany z ujawniania rozmaitych przecieków użytkownik Ice universe pisze na Twitterze: "Zwróćcie uwagę, że wyższej klasy modele z serii A zniknęły, a Note20 wygląda jak [dotychczasowa] seria A. Wiele wskazuje na to, że Samsung może osłabić serie S/N i uznać serię Z za prawdziwy flagowiec". I jest to spostrzeżenie na wskroś zasadne.

Koreański producent już od ubiegłorocznej premiery Galaxy Fold przekonuje, że przyszłością są właśnie konstrukcje składane. Tymczasem Note20 istotnie jest sprzętem dość ubogim w odniesieniu do liderów. Zaledwie 60-hercowy ekran i plastikowa obudowa to cechy ewidentnie nieprzystające do klasy premium. Inaczej jest wprawdzie z Note20 Ultra, jednak zamknięcie w jednej linii produktowej i średniaka, i hi-endu wydaje się ruchem dość dziwnym.

