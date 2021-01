Samsung przekonuje, żeby nie wyrzucać starych smartfonów. Poznajcie Galaxy Upcycling

Udostępnij:

Okazuje się, że CES 2021 to impreza poświęcona nie tylko produktom najnowszym, ale też tym o dłuższym stażu rynkowym. Znacznie dłuższym. Np. Samsung wykorzystał okazję, by przekonywać do niewyrzucania starszych smartfonów.

Wbrew pozorom tym razem nie chodzi o garść pro-ekologicznych frazesów, lecz o konkret, a dokładniej program konsumencki o wymownej nazwie Galaxy Upcycling.

Producent zauważa, że smartfony starszych generacji, mimo powolnych jak na dzisiejsze standardy komponentów i być może wyeksploatowanej baterii, wciąż mogą być przydatne. Choćby jako elektroniczna niania albo terminal internetu rzeczy obsługujący smartdomowy osprzęt. W takich wypadkach leciwy procesor nie stanowi problemu, podobnie zresztą jak zmęczony akumulator czy nadgryziony zębem czasu wygląd.

"Nasz nowy program redefiniuje cykl życia starego telefonu Galaxy i oferuje konsumentom opcje zmodyfikowania urządzenia celem stworzenia użytecznych narzędzi", czytamy w informacji prasowej.

Jak udało się dowiedzieć, południowokoreański potentat zamierza wydać do starszych modeli cały szereg aktualizacji oprogramowania, które zmienią przestarzały telefon we właśnie takie użyteczne narzędzia. Tak, aby nie zalegał na półce, gromadząc kurz, ale posłużył właścicielowi jeszcze przez dłuższy okres. I nie trafił do śmietnika, generując zbędne odpadki.

Brzmi ciekawie, prawda? Niestety na tym konkret się kończy, bo terminu startu programu ani listy obsługiwanych modeli nie ujawniono. Nie wiadomo też, do czego dokładnie posłużą stare samsungi. Więc na razie to bardziej koncept, ale na pewno wart uwagi.

Inna sprawa, że mając przestarzały sprzęt z system operacyjnym takim jak Symbian czy Android, wiele zastosowań można dla niego znaleźć już teraz. Limitem jest wyobraźnia.