Serwis VOD Quibi już jest: coś dla osób oglądających seriale wyłącznie na telefonie

W epoce, gdy sławni reżyserzy kręcą filmy wyłącznie na iPhone'ach, a giganci elektroniki wydają pionowe telewizory być może nie jest aż tak dziwnym, że powstał serwis VOD opracowany w pełni z myślą o posiadaczach smartfonów. I można go wypróbować za darmo przez 90 dni.

Quibi, serwis streamingowy specjalnie dopasowany pod smartfony

O serwisie Quibi było głośno od kilku lat, zanim doszło do jego oficjalnej, dzisiejszej premiery. Dlaczego? Jest to bowiem platforma dostępna wyłącznie na telefonach. I nie tylko jest on w każdym calu dopasowany pod urządzenia mobilne jeśli chodzi o interfejs (włącznie z domyślnie pionowym paskiem przewijania).

Tak wygląda interfejs aplikacji Quibi, fot. Jakub Krawczyński

Quibi to także treści, w tym seriale i programy (w tym programy informacyjne, talk-showy i dokumenty) o czasie trwania nieprzekraczającym 10 minut. W katalogu Quibi znajdą się również wyprodukowane przez tę firmę filmy pełnometrażowe podzielone właśnie na takie kawałki.

Wydawałoby się, że dla ludzi z branży filmowej, taka długość to afront dla ich sztuki i fachu, ale skądże znowu. Już dzisiaj dostępny jest m.in. serial "Survive" z Sophie Turner znaną z "Gry o tron" i serii "X-Men", a także "Most Dangerous Game" z Liamem Hemsworthem i Christophem Waltzem. Na premierę mamy łącznie 50 materiałów.

Swoje produkcje dla tej platformy będą także tworzyli między innymi Steven Spielberg i Guillermo del Toro. W różnych materiałach zobaczymy również takie gwiazdy, jak Toma Cruise'a, Billa Murraya, LeBrona Jamesa, Idrisa Elbę czy Jamesa Franco.

Aplikacja Quibi ma bardzo frymuśny interfejs, przemyślany pod każdym kątem pod smartfony (gdzie dostępny jest na iOS i na Androidzie), a sama idea wydaje się również dość ciekawa, szczególnie w czasach wymuszonej kwarantanny.

Zobaczymy, jak długo ten katalog, który ma być odświeżany o nowości codziennie, będzie w stanie podtrzymać zainteresowanie platformą. W międzyczasie chyba nikomu nie zaszkodzi 3-miesięczny, darmowy okres próbny. Z oferty można skorzystać zapisując się do usługi do końca kwietnia. Po 90 darmowych dniach z Quibi opłata wynosi 37,99 zł za wersję Premium bez reklam, bądź około 23 zł za wersję z krótkimi reklamami.