Startuje e-Urząd Skarbowy. Już można załatwiać niektóre sprawy

W poniedziałek 1 lutego ruszają pierwsze funkcjonalności opracowywane w ramach projektu e-Urząd Skarbowy. Prace nad projektem mają potrwać do września 2022 roku, ale część elementów będzie udostępniania stopniowo.

Aktualnie e-Urząd Skarbowy znajduje się jeszcze w mocno rozwojowym etapie. Na początku, możliwość przeprowadzania płatności online pojawi się tylko dla osób fizycznych. Wśród pierwszych elementów wprowadzona zostanie także historia płatności. Ministerstwo Finansów zapowiedziało pierwsze sześć usług dostępnych w sieci.

Wśród pierwszych funkcji dostępny w e-Urzędzie Skarbowym znajdziemy:

Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)

Integrację z usługą Twój e-PIT

Informację o nałożonych mandatach

Dostęp do aplikacji e-mikrofirma

Możliwość płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów)

Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań) + historia wysłanych dokumentów

"Wchodzimy na wyższy poziom skarbowości, uruchamiamy e-Urząd Skarbowy. To jedna z największych w ostatnich latach zmian w działaniu skarbówki" - mówił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, podczas poniedziałkowej konferencji. Ministerstwo Finansów zapowiada także, że od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym zostaną udostępnione zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy ze strony internetowej podatki.gov.pl. Aby zalogować się do usługi, należy skorzystać z Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub bankowości elektronicznej. Z kolei do usługi e-PIT zalogujemy się także danymi podatkowymi. Dostęp do serwisu jest możliwy zarówno z komputerów jak i urządzeń mobilnych.