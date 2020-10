Strajk kobiet okazją dla oszustów? CERT Polska ostrzega przed nową kampanią

Udostępnij:

CERT Polska ostrzega przed nową kampanią, której celem jest wyłudzanie danych logowania do Facebooka. Ofiary zwabiane są za pomocą sensacyjnych wiadomości o trwających protestach. Najczęściej dotyczą one pobicia strajkujących osób. Cyberprzestępcy zachęcają do obejrzenia filmu z miejsca zdarzenia.

- Aby obejrzeć rzekome nagranie z zajścia wymagane jest zalogowanie do Facebooka, który oczywiście jest kopią panelu logowania tego serwisu - informuje CERT Polska.

- Wielokrotnie informowaliśmy o takich kampaniach na przełomie całego roku, głównie wykorzystujących motywy porwania lub potrącenia dziecka. Złośliwe domeny lądują na bieżąco na naszej liście ostrzeżeń - czytamy w komunikacie.

Facebook to idealne miejsce do ataku dla cyberprzestępców. Po uzyskaniu danych logowania od użytkowników serwisu, oszuści najczęściej skupiają się na wyłudzeniu pieniędzy od ich znajomych. W większości przypadków, przestępcy informują o "nagłej potrzebie" i pilnie proszą o pożyczkę. Po uzyskaniu kodu BLIK i zaakceptowaniu przelewu, wylogowują się i znikają z serwisu, próbując zatuszować ślady.

Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed różnego rodzaju atakami umożliwiającymi przejęcie konta na Facebooku. Proszą o przekazanie informacji o nowej kampanii znajomym, a także o zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań w sieci.