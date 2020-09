Twitter: Jedyna interesująca funkcja, której jeszcze nie ma. Coś się dzieje w temacie

Chodzi o edycję postów. Taka możliwość wreszcie jednemu z użytkowników się ukazała, co mogłoby oznaczać, że serwis wysłuchał niezadowolonych. Wersja Twittera jest jednak nieco inna.

Wyczekiwaną funkcję wypatrzył Tom Warren z The Verge. Edycja wpisów według Twittera działać miałaby nieco… dziwnie.

Aby poprawić wpis, najpierw należałoby go skasować. Po ponownym kliknięciu w przycisk "odpowiedz" zobaczylibyśmy usuniętą przed chwilą wiadomość. Wówczas moglibyśmy ją zmodyfikować. Dzięki temu wystarczyłoby poprawić jedynie błąd, a nie pisać cały tekst od nowa.

Twitter seems to be testing a neat way to edit tweets. If you delete a tweet when you reply to someone and then go to reply again it brings the old text back so you can correct your typo https://t.co/t4KKLNmjWT pic.twitter.com/YNQ6FSIlLS