Twitter blokuje wpisy o 5G i koronawirusie. Serwis nie toleruje siania paniki

Łączenie wprowadzenia sieci 5G z pandemią choroby COVID-19 w jednym tweecie właśnie zostało dodane do listy wpisów zakazanych. Twitter usunie tweety zawierające "niezweryfikowane twierdzenia, zachęcające ludzi do szkodliwej działalności i niszczenia infrastruktury 5G".

Według informacji podawanych przez Associated Press 21 kwietnia, w tym miesiącu w Wielkiej Brytanii zgłoszono około 50 podpaleń infrastruktury sieci bezprzewodowych. Monterzy firmy Mobile UK byli atakowani słownie 80 razy podczas pracy. Naliczono także 16 podpaleń w Holandii, kilka w Irlandii, na Cyprze oraz w Belgii.

W odpowiedzi na tego typu incydenty, Youtube blokuje filmy łączące wprowadzenie sieci 5G i pandemię choroby COVID-19. Teraz do walki z dezinformacją dołącza także Twitter. Jak zaznaczają administratorzy serwisu - usuwanie tego typu wpisów będzie traktowane priorytetowo.

Since introducing our updated policies on March 18, we’ve removed over 2,230 Tweets containing misleading and potentially harmful content. Our automated systems have challenged more than 3.4 million accounts targeting manipulative discussions around COVID-19.