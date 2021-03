Ustaw SOS na swoim smartfonie. Jeden przycisk może uratować ci życie

Udostępnij:

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć. Nawet zwykły spacer może zakończyć się tragedią. Przed niebezpieczeństwem nie uciekniemy, ale warto próbować się chronić, bo przezorny zawsze ubezpieczony.

Obecnie smartfony z systemem Android oraz iOS umożliwiają ustawienie funkcji alarmowej oraz zaufanych kontaktów. Niestety, wielu użytkowników nawet o niej nie wie. Producenci w swoich reklamach częściej mówią o niesamowitych funkcjach aparatu, niż o tym, jak smartfon może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo.

Funkcja Alarmowe SOS w iPhone – jak ustawić i o czym pamiętać?

Pierwszym krokiem do ustawienia Alarmowego SOS w iPhone jest dodanie kontaktów ICE. Ten skrót oznacza "in case of emergercy" i w praktyce służy jako informacja dla ratowników, kogo powinni poinformować w razie wypadku. W iPhone, kontakty ICE posłużą też jako osoby zaufane, do których zostanie wysłana wiadomość z prośbą o pomoc w razie niebezpieczeństwa. Zwykle są to osoby z rodziny, czy bliscy przyjaciele.

Z numerem alarmowym możemy skontaktować się własnoręcznie, ale w wielu sytuacjach może być to niemożliwe. Należy więc włączyć opcję "Dzwoń automatycznie". Po jej uruchomieniu, możemy wezwać pomoc poprzez naciśnięcie bocznego przycisku pięć razy. iPhone rozpocznie odliczanie i będzie odtwarzać dźwięk alarmu. Po zakończeniu odliczania automatycznie wezwie służby ratunkowe.

Jak włączyć funkcję automatycznego dzwonienia SOS?

Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie iPhone Stuknij w opcję Alarmowe SOS Włącz funkcję Dzwoń automatycznie

Oprócz tej funkcji, w iPhone warto dodać także informacje medyczne. Mogą być niezbędne, jeśli przydarzy nam się wypadek. Aby dodać swoją kartę medyczną należy wykonać poniższe kroki:

Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu W sekcji Dane medyczne stuknij pozycję Karta medyczna Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu

Należy także ustawić opcję "Pokazuj przy blokadzie". Dzięki temu w sytuacji zagrożenia życia, obce osoby będą mogły sprawdzić, jak nam pomóc. Aby udostępnić swoją kartę medyczną służbom ratunkowym, włącz opcję Udostępnij podczas połączenia alarmowego.

Ustawienie alarmu SOS w smartfonach z systemem Android

Nie wszystkie smartfony z systemem Android posiadają funkcję alarmu SOS. Niestety, w podstawie zostanie udostępniona dopiero w Android 12. Nie oznacza to jednak, że wasz smartfon jej nie posiada. Możecie to sprawdzić w prosty sposób, przechodząc do ustawień i wyszukując hasło "SOS".

Przykładowo, smartfony marki Samsung posiadają możliwość ustawienia alarmu SOS już od kilku lat. Podobnie jak w iPhone, uruchomimy ją w analogiczny sposób (zrzut ekranu poniżej). Niestety, nie skontaktuje ona nas bezpośrednio ze służbami ratowniczymi, tak jak w przypadku Apple, ale wyśle wiadomość do naszych bliskich. Samsung przekaże informacje o naszej lokalizacji, ale istnieje też możliwość przesłania nagranego dźwięku otoczenia a także zdjęć z przedniej i tylnej kamery.

fot. Samsung

Xiaomi także udostępnia możliwość alarmu SOS, dla urządzeń posiadających wersję nakładki MIUI 10 i powyżej. Podobnie w przypadku Huawei EMUI, w którym to funkcja SOS była rozwijana od wersji 9.0.