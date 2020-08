W jakie gry powinieneś/aś grać, jeśli masz dużo czasu wolnego?

Udostępnij:

Jeśli masz dużo wolnego czasu, prawdopodobnie chciałbyś zagrać w interesującą i wciągającą grę, która nagradza graczy za poświęcony czas. Niektóre gry są zaprojektowane tak, aby były szybkie i dynamiczne, inne posiadają rozbudowaną historię i złożone systemy progresji. Te gry nagradzają poświęcenie i ciężką pracę ekskluzywnymi przedmiotami lub prestiżowymi osiągnięciami. Grindowanie może być czasochłonne, ale ekscytacja, jaką osiągniesz po uzyskaniu maksymalnego poziomu lub pokonaniu tego niemożliwego bossa, będzie satysfakcjonująca. Będziesz miał poczucie, że jesteś częścią elitarnego klubu, który jest przeznaczony tylko dla najlepszych graczy! Biorąc te aspekty pod uwagę, przygotowaliśmy naszą listę gier, w które powinieneś zagrać, jeśli masz dużo czasu.

World of Warcraft i World of Warcraft Classic

Fabuła w World of Warcraft jest jedną z najlepiej rozwiniętych w świecie MMO. Każda misja opowiada historię, a świat zawsze idzie naprzód z nowymi przywódcami i odkrywanymi nowymi ziemiami. W tym momencie w detalicznie sprzedawanym World of Warcraft zawartość gry pozwala na kilkaset godzin świetnej zabawy.

Osiągnięcie maksymalnego 120 poziomu zajmie Ci trochę czasu, ale po uzyskaniu tego poziomu odblokowana zostanie zupełnie nowa gra. W tej grze nigdy nie przestajesz robić postępów i to jest jedna z niewątpliwych jej zalet. Zawsze jest coś do zrobienia lub osiągnięcia. Zawsze jest jakiś sposób, aby jeszcze bardziej ulepszyć swoją postać. Możesz nawet grać nowymi klasami postaci, aby doświadczyć gry w zupełnie inny sposób.

World of Warcraft Classic jest bardzo podobny. Oczywiście wiadomo, że ta wersja zawiera mniej treści, ale zawartość jest również bardzo zawiła i złożona. Podnoszenie poziomu postaci do poziomu 60 w klasycznym WoW trwa dłużej niż osiągnięcie poziomu 120 w WoW sprzedawanym detalicznie! W obu wersjach gry istnieją prawie nieskończone możliwości tworzenia nowych sposobów rozgrywki.

Final Fantasy XIV

Jeśli poszukujesz gry z długą i wciągającą fabułą, zdecydowanie musisz wypróbować FFXIV! Główna fabuła na PC zapewnia aż 125 godzin grania! Należy pamiętać, że w te godziny wliczona jest tylko główna fabuła – a przecież jest też wiele pomniejszych! Podobnie jak w WoW, gdy dotrzesz do gry końcowej, rajdowanie stanie się nową formą postępu w grze. Twoje cotygodniowe zadania wraz z rajdami będą zajmować zwykle kilka dni. Znajdowanie raidów jest łatwe dzięki systemowi raid party, a społeczność graczy FFXIV, z którymi można stworzyć drużynę i dobrze się bawić, jest dobrze prosperująca.

Poza rajdami jest jeszcze wiele do zrobienia. Na przykład możesz poświęcić czas na osiągnięcia, zdobywanie nowych wierzchowców, mieszkań, pracy, przechodzenie lochów solo i wiele więcej. To rodzaj gry, w której wybierasz zakończenie, które będzie Ci odpowiadać. Dojście do gry końcowej może czasami polegać na grindowaniu, więc jeśli jest to coś, co sprawia Ci przyjemność, zdecydowanie polecamy wypróbowanie szybkiego zdobywania poziomów w FFXIV.

Escape From Tarkov

To jedyna strzelanka na naszej liście i pewnie się zastanawiasz, czy strzelanka może być grą czasochłonną. W końcu strzelanki są znane z tego, że można w nie zagrać mając nawet pół godziny, co niewątpliwie podnosi ich atrakcyjność. To sprawdza się dla innych strzelanek, takich jak CoD, ale nie dla EFT. EFT to bardzo hardkorowa gra, która nie jest przeznaczona do przypadkowego grania i na pewno nie jest przeznaczona dla zwykłego gracza. Podejście na szczyt jest strome, ale jest możliwe dla każdego gracza, który włoży w to czas i wysiłek.

Gracze muszą robić rajdy, w których walczą z innymi graczami oraz zaawansowaną SI, aby zdobywać nagrody i inne przedmioty. Muszą także wykonywać zadania w tych napiętych i wypełnionych adrenaliną środowiskach. Istnieje możliwość utraty przedmiotów, jeśli zostaniesz zabity i ograbiony przez innego gracza, co bez wątpienia dodaje zupełnie nowy element rozgrywki hardcore.

Mamy nadzieję, że spodobała Ci się przygotowana przez nas lista gier, w które powinieneś/aś zagrać, jeśli masz dużo czasu wolnego!

