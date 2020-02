WhatsApp. Zaproszenia do prywatnych rozmów grupowych widniały w Google

Ponad 470 tysięcy linków z zaproszeniami do prywatnych rozmów grupowych w WhatsApp dało się znaleźć w wyszukiwarce Google. Sprawę ujawnił dziennikarz Jordan Wildon za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter. Sposób wyszukiwania zaproszeń był banalnie prosty.

Wyszukiwarka Google to jedno z ciekawszych narzędzi w sieci. Jedną z jej funkcji jest możliwość wyszukiwania treści w konkretnej domenie. W tym przypadku było to "site:chat.whatsapp.com". Wpisanie tej treści w wyszukiwarce Google ujawniało aż 470 tysięcy linków z zaproszeniami do rozmów grupowych.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q