Windows 10 i 10 przydatnych skrótów klawiszowych. Warto znać je wszystkie

Windows 10 oferuje szereg skrótów klawiszowych, które ułatwiają i przyspieszają pracę z plikami oraz samym systemem. O ile każdy kojarzy zapewne, że kombinacją Ctrl+C oraz Ctrl+V można odpowiednio kopiować i wklejać, z pewnością mało kto zna na pamięć wszystkie inne skróty w systemie, a jest ich naprawdę wiele.

Aby usystematyzować wiedzę w tym zakresie, poniżej przedstawiamy zestawienie 10 naszym zdaniem ciekawych i przydatnych (ale nieoczywistych) skrótów klawiszowych w Windows 10, których używanie na co dzień może znacznie uprzyjemnić pracę przy komputerze. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach i proponowania innych cennych kombinacji, z których korzystacie.

Skróty klawiszowe w Windows 10 – większość ciekawych zaczyna się od klawisza "Win", fot. Oskar Ziomek.

Dla formalności wyjaśniamy, że przez skrót Win używany w opisanych niżej kombinacjach, rozumiemy przycisk z logo Windowsa na klawiaturze, który znajduje się po lewej stronie w okolicy klawiszy Alt i Ctrl .

Win + V

Zamiast stosować kombinację Ctrl+V , by wklejać ostatnio skopiowany element do schowka, warto wiedzieć o kombinacji Win+V , która wyświetli historię schowka Windows 10. Dzięki temu można wybrać dowolny skopiowany element (tekst czy grafikę) od chwili uruchomienia komputera i wkleić w nowym miejscu. Możliwe jest tu także przypinanie elementów, dzięki czemu zostaną w schowku także po ponownym uruchomieniu komputera.

W ustawieniach Windows 10 można natomiast zdecydować, czy elementy schowka mają być synchronizowane przez chmurę, co w praktyce pozwoli skopiować dowolny element w urządzeniu A, by potem wkleić go w urządzeniu B lub C, gdzie jest zalogowany ten sam użytkownik z kontem Microsoftu.

Win + L

Jeśli chcesz odejść od komputera i szybko zablokować do niego dostęp, możesz skorzystać z kombinacji Win+L . Windows 10 natychmiast zablokuje dostęp do Windows, podobnie jak po wylogowaniu, jednak w tym przypadku bez zamykania aplikacji. W efekcie na ekranie będzie widoczny ekran logowania z zegarem, tak samo jak przy uruchamianiu komputera (o ile nie zostało dezaktywowane hasło lub inna metoda uwierzytelniania).

Win + D

W mniej "formalnych", podobnych sytuacjach, może się przydać kombinacja Win+D . Po jej naciśnięciu wszystkie otwarte i widoczne okna aplikacji zostaną zminimalizowane, by oczom użytkownika ukazał się tylko Pulpit. Ponowne naciśnięcie przywróci poprzednio widoczne okna do takiego samego stanu, jak wcześniej. Skrót ten jest również skuteczny w przypadku korzysta z więcej niż jednego monitora.

Win + Shift + S

Kolejny z pewnością znany tylko niektórym osobom skrót to kombinacja Win+Shift+S , która uruchamia w Windows 10 aplikację Wycinek i szkic. Pozwala w prosty sposób wykonywać zrzuty ekranu całego pulpitu lub dowolnych jego fragmentów Si zapisywać je bezpośrednio w schowku. Po kliknięciu powiadomienia z informacją o zapisaniu zrzutu, można go dodatkowo przyozdobić np. odręczną notatką i zapisać w konkretnym folderze.

Menedżer zadań przydaje się do bieżącej kontroli stanu systemu, fot. Oskar Ziomek.

Ctrl + Shift + Esc

Któryś program się zawiesił, a może chcesz sprawdzić, czy masz jeszcze zapas wolnego miejsca w pamięci operacyjnej? Czas zajrzeć do Menedżera zadań Windows 10, ale zamiast korzystać z bardziej powszechnej kombinacji Alt+Ctrl+Delete przenoszącej do wyboru Menedżera jako jednej z opcji, łatwiej skorzystać ze skrótu Ctrl+Shift+Esc , w przypadku którego ten krok zostanie pominięty. Menedżer zadań zostanie uruchomiony bez kroków pośrednich.

Win + E

Szybki sposób na otwarcie Eksploratora plików to kombinacja klawiszy Win+E . Alternatywnie można oczywiście skorzystać ze skrótu na przykład na pasku zadań lub jednej z opcji w menu, które zostanie wyświetlone po naciśnięciu kombinacji...

Win + X

Skrót wyświetlający kontekstowe menu Windows 10, z poziomu którego można się dostać między innymi do Eksploratora plików, Menedżera urządzeń, Aplikacji i funkcji czy Opcji zasilania. Co ciekawe, można stąd także wylogować użytkownika lub wyłączyć komputer.

Win+X to skrót do listy przydatnych narzędzi systemowych, fot. Oskar Ziomek.

Win + dowolna strzałka

Połączenie przycisku Win z dowolną strzałką kierunkową na klawiaturze przyda się osobom lubiącym dzielić ekran na kilka obszarów, by wyświetlić naraz kilka okien. Zastosowanie powyższego skrótu pozwala bowiem wygodnie przenosić aktywne okno i przypinać je do boków ekranu (a ostatecznie także minimalizować) – co działa także w przypadku korzystania z kilku monitorów jednocześnie.

Win + I

Ułatwienie dla użytkowników często zmieniających ustawienia komputera to kombinacja Win+I , która – po prostu – jest szybki skrótem do Ustawień Windows 10. To zaoszczędzenie przynajmniej dwóch kliknięć myszką.

Win + Alt + D