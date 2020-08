Windows 10 i zaokrąglone rogi: wkrótce koniec kanciastego interfejsu pamiętającego Windows 8

Udostępnij:

Windows 10, najprawdopodobniej wraz z jedną z najbliższych aktualizacji, zyska odświeżony interfejs, który w praktyce będzie największą tego typu zmianą od wdrożenia Fluent Design w 2017 roku. Microsoft zdecydował się bowiem zrezygnować z wprowadzonych wraz z Windows 8 ostrych rogów wszystkich elementów interfejsu i zaczyna wdrażać poprawiony wygląd Windows 10, który bazuje na zaokrągleniach.

Na razie nie jest jasne, czy zaokrąglone będą także same okna programów w Windows 10, ale już teraz widać, że celem jest między innymi podmiana wszystkich kontrolek w systemowych aplikacjach. Testerzy w ramach programu Insider już dzisiaj mogą bowiem pobrać najnowszą kompilację Windows 10 na kanale Dev i samodzielnie sprawdzić, jak zaokrąglone rogi wyglądają między innymi w Kalendarzu (w wersji zapoznawczej) czy Kalkulatorze. To samo dotyczy interfejsu Windowsa dla Xboksa.

Zaokrąglone rogi niektórych elementów Kalendarza (wersja Preview) w Windows 10 dla Insiderów (kanał Dev), fot. Oskar Ziomek.

Zaokrąglone rogi kontrolek wraz z odświeżonym Menu Start z pewnością sprawią, że system będzie milszy dla oka. Pomijając wspomniane unowocześnienie interfejsu pod postacią Fluent Design z efektem Acrylic, pod względem wizualnym systemowe aplikacje w Windows 10 nie różniły się wcześniej znacznie od tego, co znaliśmy z Windows 8 oraz 8.1.

the new Xbox UI (hello, rounded corners) starts rolling out to testers today 👍 https://t.co/gmCOYJlGXF pic.twitter.com/X8ibXoYITv — Tom Warren (@tomwarren) August 25, 2020

Zaokrąglone rogi kluczowych elementów to nie tylko świeżość dla oka, ale także wizualne przybliżenie Windows 10 choćby do Windows 7, gdzie zaokrąglenia można było znaleźć na każdym kroku. Być może taka zmiana sprawi, że niezadowoleni do dziś użytkownicy "dziesiątki" (którzy wcześniej do ostatniej chwili dzielnie korzystali z "siódemki") poczują się bardziej "jak w domu" i polubią Windows 10, który przestanie im przypominać Windowsa 8 i 8.1, które trudno było uznać za sukces.