Windows 10 jednak dostanie karty Sets? Jest wskazówka w nowym SDK

Windows 10 ma sporo wad, ale składają się na nie nie tylko błędy w oprogramowaniu. W niektórych przypadkach system mógłby już dziś oferować dużo więcej możliwości, gdyby nie niezrozumiałe decyzje twórców na etapie projektowania. Znakomitym przykładem są karty Sets, czyli sposób na grupowanie kilku aplikacji w jednym oknie.

Niemal gotowe rozwiązanie zostało zaprezentowane jeszcze w 2017 roku i dla wielu użytkowników stało się wyczekiwaną funkcją. Z początku Windows 10 miał pozwalać na tworzenie zestawów wybranych aplikacji UWP i obsługiwanie ich z poziomu jednego okna. Każdy kolejny program miała natomiast reprezentować nowa karta na górnym pasku. Całość działałaby więc analogicznie do przeglądarek internetowych.

Niestety, problemy z kartami Sets pojawiły się dość szybko i premierę funkcji w systemie przełożono na późniejszy termin. Ostatecznie jednak z implementacji całkowicie zrezygnowano, a stosunkowo niedawno w sieci pojawiło się potwierdzenie, że karty nie trafią do Windowsa 10 "w najbliższym czasie". Jak jednak wskazuje nowe spostrzeżenie, ta informacja mogła nie być prawdziwa.

"Sets" are back in Windows SDK 19577 https://t.co/hcajON8kLa — Tero Alhonen (@teroalhonen) March 10, 2020

W SDK 19577 Windowsa 10 dla twórców znaleziono bowiem wzmianki o grupowaniu aplikacji w jednym oknie. Przypuszcza się, że w tym przypadku może chodzić o wdrożenie tej funkcji do Windowsa 10X, który w finalnej wersji powinien pojawić się na rynku w najbliższych miesiącach. System powstaje z myślą o wygodnej obsłudze nadchodzącego Surface'a Neo z dwoma dotykowymi ekranami.

Na razie jest zbyt wcześnie by twierdzić, że karty na pewno pojawią się w systemie. Warto pamiętać, że w testowych kompilacjach były jakiś czas temu dostępne dla każdego i nic nie wskazywało na to, że ostatecznie nie trafią do Windowsa 10. Pozostaje więc nadzieja, że tym razem Microsoft nie zmieni planów i grupowanie aplikacji w oknach ostatecznie trafi do systemu, bo zapowiada się na duże ułatwienie w zakresie obsługi, szczególnie w przypadku systemowego Eksploratora plików.