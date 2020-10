Windows 10: jest już aktualizacja ubijająca Flash. Tak jakby

Udostępnij:

Wreszcie doczekaliśmy się aktualizacji systemu Windows 10, która pozwoli zdezaktywować Adobe Flash na zawsze. To uaktualnienie zbiorcze KB4577586 jest już dostępne. Przed odpaleniem szampana, należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Nie jest to, jak się okazuje, aktualizacja, która kładzie całkowity kres wszystkiemu, co z Flashem związane.

Po pierwsze, uaktualnienie zbiorcze KB4577586 jest opcjonalne. Po drugie, usuwa ona jedynie Adobe Flash Player, który jest dołączony do systemu Windows 10. Nie pozbywa się jednak wersji zainstalowanych przez nas ręcznie, ani Flasha z Microsoft Edge i innych przeglądarek.

Dobre wieści są natomiast takie, że aktualizacja uniemożliwi reinstalację zintegrowanego Flasha na poziomie systemowym. Jest to pierwszy krok przygotowujący świat technologii do całkowitego odcięcia Flasha od Windowsa. Moment ten nastąpi w styczniu 2021 roku, kiedy to Adobe pozbędzie się tego narzędzia, a przeglądarki przestaną je wspierać.

Oczywiście Flash nie zniknie automatycznie z każdego komputera, bo uzależnione będzie to od wdrożenia aktualizacji planowanej na początek 2021. To uaktualnienie już usunie możliwość instalacji Flasha we wszystkich formach, jak również pomoże usunąć wszelkie po nim pozostałości.

Będzie ono jednak opcjonalne, a po jakimś czasie Microsoft nada mu status rekomendowanego i latem 2021 roku firma z Redmond całkowicie usunie narzędzia deweloperskie, kompatybilność z zasadami grupy Windows 10 i elementy interfejsu użytkownika ze starej wersji Edge'a i Internet Explorera 11.

