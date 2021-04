Wyciek danych z Facebooka. Sprawdź, czy twój numer trafił do sieci

Udostępnij:

W sobotę 3 kwietnia w sieci pojawiły się informacje o sporym wycieku danych z Facebooka. Łącznie dotknął około 533 miliony osób, w tym 2,6 mln Polaków. Wśród informacji, które trafiły do sieci znalazły się głównie: adresy e-mail, imiona i nazwiska, daty urodzenia, miasto zamieszkania czy tym podobne. Po części, do sieci trafiły także numery telefonów – w tym Marka Zuckerberga.

I to ostatnie prawdopodobnie najbardziej nas interesuje. O ile adres e-mail czy nasze imię i nazwisko zwykle i tak da się znaleźć w sieci, o tyle numer telefonu połączony z tymi danymi może stanowić powód do niepokoju. Lada chwila może pojawić się kolejna fala oszustw spersonalizowanych, tak jak było w przypadku wycieku z serwisu Morele.net.

Jeżeli nasz numer znajduje się w bazie danych, która wyciekła do sieci, to niewiele możemy już zrobić. Lepiej być jednak przygotowanym na ewentualne ataki ze strony przestępców. Najlepszym sposobem będzie sprawdzenie, czy nasz numer telefonu oraz adres e-mail znajdują się w bazie.

Wyciek danych z Facebooka – czy twój numer trafił do sieci? Od teraz można to sprawdzić

Aby sprawdzić, czy twoje dane wyciekły z Facebooka wykonaj te kroki:

Przejdź na stronę haveibeenpwned.com Wpisz swój adres e-mail w okienku wyszukiwania Wpisz swój numer telefonu w okienku wyszukiwania – pamiętaj o dopisaniu +48

Jak dotąd w serwisie haveibeenpwned nie umieszczano numerów telefonów, które trafiały do sieci w wyniku wycieku danych. Jego założyciel, Troy Hunt, uruchomił kilka dni temu ankietę na Twitterze. Zapytał, czy w serwisie powinien udostępnić też wyszukiwanie wycieku po numerze telefonu. Zdecydowana większość była na tak. Był to też pomysł użytkowników jego serwisu.

Z wielu względów Troy uważał to za kiepski pomysł. Po pierwsze, numery telefonów mogą być zapisywane bez prefixu międzynarodowego i nie stosować się do wymaganego formatu. To znacznie utrudni ich segregację czy analizę. Wyciąganie numerów telefonów z baz danych jest także po prostu trudniejsze, niż w przypadku adresów e-mail.