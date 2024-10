Trwa awaria w Alior Banku - wynika ze zgłoszeń lawinowo spływających do serwisu dwondetector. W momencie pisania niniejszego tekstu jest to ponad 700 raportów od klientów, którzy nie mogą zalogować się na swoje konta. Problemy w Aliorze pojawiły się tuż po godzinie 13:00. Wszystko wskazuje na to, że usterka jest ogólnopolska.