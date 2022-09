Android Auto: Coolwalk wciąż niedostępny, ale da się go wymusić

W praktyce można więc założyć, że "pod maską" Androida Auto wszystko jest już gotowe, by udostępnić kierowcom odświeżony wygląd. Bez wątpienia znakomita większość użytkowników nie będzie się jednak decydować na rootowanie tylko po to, by zobaczyć nowy podział ekranu. Pozostają więc tylko rozważania, dlaczego wdrożenie nowego interfejsu jest aż takim wyzwaniem dla twórców, a dotrzymywanie terminów nie wychodzi najlepiej.