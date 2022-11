Atak na rządowy serwis. Eksperci rozważają najwyższy stopień alarmowy

W Polsce nadal obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP oznaczający wezwanie instytucji publicznych do zachowania szczególnej czujności, intensywniejszego niż dotychczas monitorowania bezpieczeństwa systemów IT. Czwarty i ostatni stopień DELTA-CRP mówi o zagrożeniach cyberatakami na instytucje publiczne.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa uważają, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie wszyscy powinni być przygotowani na ataki hakerów i każda organizacja powinna zadbać o wzmocnienie zabezpieczeń infrastruktury IT. W takiej sytuacji powinniśmy zadać sobie pytanie, kiedy zostaniemy zaatakowani, a nie czy w ogóle to nastąpi.

– To, co przedsiębiorcy mogą zrobić, to zadbać przede wszystkim o infrastrukturę cybersecurity i procedury bezpieczeństwa. Nie wystarczą już rozwiązania takie jak szyfrowanie łączy czy stosowanie zewnętrznych firewalli. Aby móc skutecznie się bronić należy doposażać się w rozwiązania klasy SIEM, WAF czy też EDR. Często hakerzy rezygnują z ataku, jak w trakcie prób uzyskania dostępu do infrastruktury powstrzymują ich od tego silne zabezpieczenia – podsumowuje ekspertka.