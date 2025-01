Awaria dziennika Librus. "Chwilowe problemy techniczne" (aktualizacja)

Librus poinformował w mediach społecznościowych, że mogą występować utrudnienia w logowaniu do serwisu, a co za tym idzie w swobodnym dostępie do funkcji. "Pracujemy nad tym, żeby w jak najszybszym czasie przywrócić pełną sprawność systemów. Przepraszamy za utrudnienia" - brzmi fragment komunikatu opublikowanego na Facebooku.