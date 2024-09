CBZC zatrzymało mężczyzn stojących za oszustwem "powodziowym"

Policja opisuje, w jaki sposób działali przestępcy. Jak się okazuje, oszuści to 25 i 28-latek z Gadńska. Wykorzystywali kilkadziesiąt komputerów i telefonów, by realizować w sieci akcję phishingową. Tworząc dezinformacyjne i kontrowersyjne posty publikowane w mediach społecznościowych, zachęcali do klikania linków, pod którymi później wyłudzali dane logowania. To znany schemat, w którym najczęściej prosi się o "weryfikację wieku" poprzez podanie loginu i hasła w spreparowanym formularzu.