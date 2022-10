Chrome pomoże oszczędzać RAM. Nieużywane karty "pójdą spać"

Zmianę opisuje szczegółowo Android Police , zwracając uwagę na testy trwające w ramach Chome'a w wersji Canary. To niestabilne wydanie przeglądarki, a obecne tu mechanizmy niekoniecznie muszą trafić do finalnego wydania. W ustawieniach Chrome'a można tu jednak znaleźć opcję Memory Saver, dzięki której nieużywane karty są "usypiane", a zasoby komputera zwalniane.

Żeby było ciekawiej, podobny mechanizm w Google Chrome był już dostępny wcześniej i to lata temu . Kolejne podejście może oznaczać lepszą implementację oraz skuteczność działania. W praktyce taka opcja przyda się przede wszystkim użytkownikom nagminnie otwierającym wiele kart, a jednocześnie korzystającym z komputerów z małą ilością RAM-u.

Na tę chwilę trudno powiedzieć, kiedy nowa opcja trafi do stabilnego wydania Chrome'a i czy forma pozostanie niezmieniona. Warto jednak wiedzieć, że trwają takie testy, co oznacza świadomość Google'a, że Chrome może być wciąż bardzo zasobożerny, zwłaszcza jak na możliwości najtańszych komputerów. Usypianie kart pomoże też siłą rzeczy zaoszczędzić energię, co może być kluczowe w przypadku laptopów.