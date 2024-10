Co to jest sextortion? "Nagrałem cię przed komputerem"

Oszuści często korzystają z prawdziwego loginu i hasła ofiary do jakiegoś serwisu, by "udowodnić", że faktycznie włamali się do jej komputera. W rzeczywistości włamania prawie na pewno nie było, a dane te zdobyto na "czarnym rynku" po internetowym wycieku. Jeśli ofiara regularnie zmienia hasła, przedstawione dane logowania nie powinny być już aktualne. Jeżeli jednak tego nie robi, może uwierzyć, że oszust faktycznie włamał się do komputera, jako że dysponuje "aktualnym" loginem i hasłem.