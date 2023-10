Co to są dane wrażliwe i jak skutecznie zabezpieczyć je w firmie

Dane wrażliwe to informacje, które w razie nieuprawnionego dostępu mogą narazić osobę lub firmę na ryzyko utraty prywatności, nadużycia lub szkód finansowych . Obejmuje to m.in. dane osobowe, jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres, dane kont bankowych, informacje medyczne, numery identyfikacyjne czy hasła. Ponadto dane wrażliwe mogą też obejmować informacje handlowe, techniczne lub strategiczne, które są kluczowe dla działalności firmy.

Ograniczony dostęp do danych wrażliwych również jest istotny. Informacja należy udzielać tylko osobom, które go faktycznie potrzebują do wykonywania swoich obowiązków. W tym przypadku doskonale sprawdzą się poziomy dostępu do konkretnych danych w zależności od stanowiska.