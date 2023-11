Czym jest szyfrowanie danych? Czy warto i jak szyfrować dane w firmie

Mówiąc najprościej: szyfrowanie danych polega na takiej ich modyfikacji, by niemożliwe stało się ich odczytanie przez osobę, która nie jest do tego uprawniona (aby to zrobić, potrzebuje klucza deszyfrującego, do którego dostępu najczęściej chroni dodatkowe hasło). Najłatwiej jest to zrozumieć na przykładzie dokumentu tekstowego: czytelna treść w wyniku szyfrowania zmienia się w całkowicie niezrozumiały ciąg znaków.

Odpowiedź na tak zadane pytanie może być tylko jedna: zdecydowanie warto. To metoda, która zapewnia skuteczną ochronę informacji przed nieuprawnionym dostępem. Sprawia, że nawet wykradzione dane pozostają zabezpieczone. To efektywny sposób na to, by maksymalnie utrudnić przestępcy uzyskanie wglądu w to, co go interesuje – bez klucza praktycznie niemożliwe będzie poznanie prawdziwej zawartości plików.