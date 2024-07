Czytelniczka straciła 830 złotych. Tak wyglądała rozmowa

Opisywany przypadek to przykład "książkowego" oszustwa na Blika. Działanie oszusta zaczyna się od przejęcia konta w mediach społecznościowych wybranej osoby, nierzadko jest to Facebook, a co za tym idzie - Messenger. Po udanym logowaniu (można założyć, że ofiara nie korzystała z uwierzytelniania dwuetapowego), atakujący podszywa się pod tę osobę i kontaktuje z jej znajomymi. Wspomina o rzekomej konieczności szybkiego pożyczenia pieniędzy z wykorzystaniem kodu Blik.