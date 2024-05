Downdetector - aplikacja, która poinformuje o awarii znanych usług

Downdetector to narzędzie dostarczające błyskawicznych informacji o stanie działania i awariach setek usług zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Obejmuje takie obszary jak telekomunikacja, bankowość online , a także witryny internetowe i aplikacje mobilne .

Downdetector pozwala na monitorowanie ponad 12 tys. usług w ponad 45 krajach, co czyni go niezwykle przydatnym narzędziem dla użytkowników na całym świecie. Przyjazny interfejs aplikacji umożliwia skonfigurowanie analizy jedynie interesujących usług, co pozwala na szybkie i wygodne śledzenie ewentualnych problemów.