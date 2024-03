Messenger nie działa? Awaria komunikatora - powody i rozwiązania

Jeśli Messenger nagle przestał działać, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że wystąpiła awaria komunikatora. Użytkownicy mogą to sami zweryfikować, zaglądając na przykład do popularnego serwisu downdetector . Można stąd odczytać informacje o często zgłaszanych problemach z różnymi aplikacjami (w tym z Facebook Messengerem) i zawęzić informacje na przykład tylko do tych z Polski.

Awaria Messengera to co do zasady problem po stronie serwera, ale nie jest to jedyna możliwość. Użytkownicy często natrafiają na trudności z korzystaniem z konkretnych funkcji komunikatora, co z kolei może wynika z błędów po aktualizacji samej aplikacji w telefonie. Smartfony zwykle same aktualizują aplikacje w tle, na przykład w godzinach nocnych lub podczas ładowania i użytkownik może nawet nie wiedzieć, że od danego momentu korzysta z nowej wersji Messengera.