Duży atak na Sony? Firma w końcu odniosła się do niepokojących doniesień

Jako pierwsza informację o ataku podała grupa hakerska RansomedVC . Zakomunikowała, że udało jej się złamać wszystkie systemy Sony i jest gotowa sprzedać nielegalnie pozyskane materiały. Na forach hakerskich pojawiło się 3,14 GB nieskompresowanych danych, które rzekomo należą do firmy Sony, znanego producenta telewizorów, konsol oraz gier. Nie udało się jednak potwierdzić ich autentyczności. W zamian za to pojawiają się komunikaty innych grup przestępczych, które wprowadzają jeszcze większe zamieszanie.

Jak zauważył Bleeping Computer, stanowisko RansomedVC podważyła przynajmniej jeszcze jedna podobna organizacja cyberprzestępcza, która stwierdziła, że to ona zainicjowała opisywany atak. Zdaniem ekspertów ESET taki obrót spraw nie jest zaskakujący, ponieważ grupy hakerskie szukają nie tylko zarobku, ale również poklasku.

Jeśli atak się potwierdzi, nie będzie to pierwsze tego typu zdarzenie z japońskim producentem w tle. Przypomniano, że najgłośniejszy dotąd cyberatak wymierzony w Sony miał miejsce w 2014 r. Północnokoreańscy hakerzy włamali się wtedy do systemów Sony Pictures z zamiarem zakłócenia pokazu filmu The Interview.