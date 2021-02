e-Urząd Skarbowy ma problemy. Ministerstwo Finansów prosi o cierpliwość

Udostępnij:

Począwszy od 15 lutego 2021 roku, Polacy mogą znaleźć swój e-PIT za 2020 rok w e-Urzędzie Skarbowym. By usługa była dostępna bez przeszkód, w weekend trwały prace techniczne, ale praktyka pokazuje, że mimo to nie wszystko działa dziś bezbłędnie. Niektórzy użytkownicy od rana sygnalizują problemy.

Na Twitterze Ministerstwa Finansów od rana pojawiają się wpisy gaszące entuzjazm związany z udostępnieniem Polakom usługi e-PIT. Użytkownicy skarżą się, że nie są w stanie nawet zalogować się do serwisu. Ministerstwo szybko zareagowało, potwierdzając występowanie problemów i poprosiło wszystkich o cierpliwość.

Mogą występować chwilowe problemy z dostępnością e-Urzędu Skarbowego. Pracujemy nad ich usunięciem. Prosimy o cierpliwość.

Poinformujemy, jak tylko serwis będzie w pełni dostępny. — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 15, 2021

Jednocześnie poinformowano, że kiedy e-Urząd Skarbowy będzie już w pełni dostępny, udostępniony zostanie stosowny komunikat. Problem polega jednak na tym, że w chwili pisania niniejszej publikacji (około godziny 15:00) wciąż występują takie same problemy jak te, które pierwsze osoby zgłaszały 6 godzin temu, a komunikatu jak nie było tak nie ma. To mało udany start tak szumnie zapowiadanej funkcji.

Oczywiście z drugiej strony należy mieć świadomość, że zainteresowanie mogło przerosnąć oczekiwania administratorów. Choć w tym momencie to tylko przypuszczenia, że kłopoty wynikają z przeciążenia serwerów, warto wiedzieć, że na początku pandemii z podobnym wyzwaniem mierzył się nawet Microsoft, gdy "nagle" z komunikatora Teams zaczęło korzystać wielokrotnie więcej osób.

Chcąc uzyskać dostęp do swojego rozliczenia za 2020 rok warto więc uzbroić się w cierpliwość, a najpewniej wstrzymać przynajmniej do wtorku. Skoro problemy z dostępem do e-Urzędu Skarbowego występują od rana i Ministerstwo do teraz nie zdołało ich rozwiązać, z pewnością nie są błahe lub wymagają większego nakładu pracy administratorów.