Microsoft Teams nie działa. Zainteresowanie przerosło możliwości serwerów?

Udostępnij:

Komunikator Microsoft Teams, który jest wykorzystywany w wielu firmach, od rana ma wielkie problemy z płynnym działaniem. Wszystko wskazuje na to, że kłopoty wynikają ze zwiększonego zainteresowania usługą w wyniku przejścia licznych pracowników na zdalną formę pracy w związku z koronawirusem. Microsoft jest świadomy problemu i bada sprawę, jednak na tę chwilę Teams nadal nie działa sprawnie.

Jak dowiadujemy się z krótkiego wpisu na Twitterze, Microsoft analizuje problem z wysyłaniem wiadomości w aplikacji Teams. W praktyce usterek jest jednak więcej – problemy pojawiają się już na etapie logowania, a próby nawiązania połączenia trwają czasem kilkanaście minut, czego sami doświadczyliśmy w redakcji. Ponadto niektórzy z nas nie widzą nazwisk na liście kontaktów, a cała aplikacja wyjątkowo wolno reaguje na jakiekolwiek polecenia.

We're investigating messaging-related functionality problems within Microsoft Teams. Please refer to TM206544 in your admin center for further details. ^JP — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 16, 2020

Trudno nie odnieść wrażenia, że opisywane problemy są konsekwencją przejścia wielu pracowników na zdalną formę współpracy. W tej sytuacji na niekorzyść przemawia również fakt udostępnienia komunikatora Teams za darmo na pół roku dla wszystkich – to decyzja, którą podjęto kilka dni temu, by ułatwić firmom wysyłanie pracowników do domów w związku z koronawirusem. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie przerosło możliwości serwerów i właśnie dlatego Teams nie działa jak należy.

Oczywiście niewykluczone, że problemy z komunikatorem występujące akurat teraz to tylko zbieg okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że płynność pracy wielu zakładów mogła zostać zaburzona – nie dość, że niektórzy pracownicy zapewne po raz pierwszy w życiu mierzą się z wyzwaniami pracy zdalnej, to dodatkowo mają problem ze sprawną komunikacją z powodu kapryśnego komunikatora.

Microsoft Teams na Windowsa, macOS-a oraz Androida jest dostępny do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.