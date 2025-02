Fala oszustw w Gdańsku. Ukradli 780 tys. zł

Autorem ogłoszenia miała być spółka skarbu państwa, co sprawiło, że 52-latek uznał ogłoszenie za wiarygodne. Gdy mężczyzna zareagował na ogłoszenie, szybko skontaktował się z nim "doradca". W trakcie korespondencji doradca zapewniał, że to dobra i bezpieczna inwestycja. Nakłonił przy tym pokrzywdzonego do instalacji na komputerze oprogramowania, które umożliwia zdalny dostęp do komputera. Dało to oszustom dostęp do konta bankowego mężczyzny. 52-latek stracił 348 tys. zł.