Google nareszcie sprzedaje u nas filmy 4K HDR. Koniec bycia drugim sortem

Google ma wielką przewagę w swoich usługach nad innymi. Jest związana ona z dostępnością. Telefony z Androidem są najpopularniejsze, a przystawki oraz telewizory z Android TV także cieszą się wzięciem. Do tej pory jednak firma traktowała Polskę jako kraj drugiej kategorii – chodzi o sprzedawanie i wypożyczanie filmów. Szczęśliwie teraz się to odmieniło!

Google wprowadza do Polski filmy 4K HDR

Wypożyczalnie filmów cyfrowych w Polsce nie przyjęły się tak, jak na zachodzie. Można dyskutować, czemu. Na pewno jednak nie pomagała bardzo ograniczona ich ilość, a potem gdy się tego typu rynek otworzył na nas, to furorę bardziej zrobiły serwisy abonamentowe, jak Netflix czy HBO GO.

Wydanie jakichś 7 czy 9 złotych za nowość w jakości 4K to nie jest nawet na polskie warunki zbyt wygórowana cena. Do niedawna z wypożyczalniami problem był taki, że tylko jedna z nich, Apple TV, oferowała duży wybór filmów w 4K. Obecnie są jeszcze Rakuten TV i Chili TV z takowymi, choć mają ich mniej.

W kontekście Google Play Movies and TV, w Polsce musieliśmy płacić te same pieniądze, co na zachodzie Europy i USA. Tamtejsi widzowie otrzymywali filmy w jakości 4K, a my... w HD – za te same pieniądze.

Oto kilka pierwszych filmów 4K HDR, jakie weszły na Polskę w sklepie Google, fot. Jakub Krawczyński

A sklepik Google z filmami mógłby być realną alternatywą dla kinomanów, tym bardziej, że dostęp do Android TV jest prostszy niż Apple TV, które wymaga albo przystawki albo wcale nie najtańszego telewizora jednej z dwóch marek.

Skromny początek, ale może będzie lepiej

Na razie jedynie filmy wytwórni Warner Bros., które wyszły niedawno w tym roku są dostępne w jakości 4K do wypożyczenia bądź kupna. Są to między innymi Ptaki Nocy (oryg. Harley Quinn: Birds of Prey), Doktor Sen, Kłamswo doskonałe oraz Osierocony Brooklyn. Ich ceny to 17 zł za wypożyczenie, a 70 zł za kupno – to więcej niż w Apple TV, gdzie mamy 14,99/54,99 zł za nowości, a często są także obniżki i cena wypożyczenia większości filmów w 4K spada poniżej 10 zł.

Nie było żadnego ogłoszenia ze strony Google ani Warnera, więc to wszystko wyszło bardzo bezceremonialnie. Być może to też odzwierciedlenie tego, że nikomu na tym absolutnie nie zależy? Tak czy inaczej, mnie osobiście cieszy, że rynek miejsc do kupna/wypożyczenia filmów w najlepszej cyfrowej jakości się poszerza.