Google wyłączy kolejną usługę. Jest czas do sierpnia 2025 roku

Google poinformował na blogu, że wszystkie linki wykorzystujące autorski "skracacz" goo.gl przestaną działać po 25 sierpnia 2025 roku. To informacja, która ma być istotna zwłaszcza dla wykorzystujących to rozwiązanie deweloperów. Google podaje, że po podanej dacie wszystkie linki doprowadzą do strony błędu 404, czyli innymi słowy po prostu nie zadziałają. Do tego czasu konieczna jest więc zmiana mechanizmu generowania adresów, jeśli takowy jest wykorzystywany w aplikacjach.