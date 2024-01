IKEA wycofuje ładowarkę USB. Kabel może porazić prądem

IKEA zaapelowała do klientów, by zaprzestali korzystania z ciemnoszarych ładowarek USB ÅSKSTORM 40 W, bo jak wykryto, w wyniku owijania kabla zasilającego wokół urządzenia lub zaginania, może dojść do jego uszkodzenia. W konsekwencji użytkownik może doznać poparzeń lub nawet zostać porażony prądem. IKEA przeprasza za problem i zaprasza wszystkich klientów do zwrotu urządzenia - sklep zwróci pieniądze.