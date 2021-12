Jaki laptop do gier wybrać? Ranking laptopów gamingowych

Pomagamy w dokonaniu wyboru sprzętu do grania. Ranking laptopów do gier może stanowić inspirację lub po prostu wskazać konkretny model, na który warto się zdecydować. Temat laptopów dla graczy jest pełen możliwości, a w tym zestawieniu próbowaliśmy wskazać kilka opcji zawierających różne karty z rodziny RTX.

Laptop do gier może znajdować się na rozmaitych półkach cenowych i celować w potrzeby najbardziej wymagających osób, albo na przykład wkomponowywać się w bardziej ekonomiczny segment, który przyciągnie znacznie lepszymi cenami. Poniższe zestawienie można potraktować jak wstępne rozeznanie, zahaczające o różne grupy sprzętu do grania.

Laptop gamingowy z RTX 3050 – Acer Nitro 5 R5-5600H

Laptop gamingowy o podstawowej konfiguracji, która jest szczególnie zachęcająca dzięki całkiem dobrej cenie. Użytkownicy tego sprzętu do grania otrzymują kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 (TGP 75 W z Dynamic Boost), dającą dość spore pole do manewru w wielu nowych tytułach. Procesorem jest AMD Ryzen 5 5600H, mający 6 rdzeni i 12 wątków oraz taktowanie w przedziale od 3,30 GHz do 4,20 GHz.

Źródło zdjęć: © Acer Laptop gamingowy Acer Nitro 5

Matryca IPS o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, co spełni oczekiwania wielu miłośników rozrywki elektronicznej. Dodatkowo taki ekran w porównaniu do większości paneli TN zapewnia dobre odwzorowanie barw i lepsze kąty widzenia.

Zastosowanie karty z rodziny RTX przekłada się na szersze możliwości, chociażby w postaci obsługi technologii DLSS, która pozwala na uzyskanie większej ilości klatek na sekundę w grach. Ma to duże znaczenie dla wszystkich osób, którym zależy na większym komforcie rozgrywki. Nie zabrakło także szybkiego dysku SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB i możliwości montażu kolejnego w razie potrzeby. Osoby szukające dobrej relacji między ceną a wydajnością, mogą zwrócić uwagę właśnie na laptopa do gier Acer Nitro 5 R5-5600H.

Laptop gamingowy z RTX 3060 – ASUS ROG Strix G15 R7-4800H

Laptop gamingowy o konfiguracji, która jest atrakcyjna, lecz cena będzie już odczuwalnie wyższa niż w przypadku omawianego wcześniej Acer Nitro 5 R5-5600H. Osoby zainteresowane tym laptopem do gier mogą liczyć na kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 (TGP 130 W z Dynamic Boost), pozwalającą na korzystanie z technologii DLSS czy obsługę Ray Tracing. Przełoży się to na wydajność oraz wygląd gier. Procesorem jest AMD Ryzen 7 4800H, mający 8 rdzeni i 16 wątków oraz taktowanie w przedziale od 2,90 GHz do 4,20 GHz.

Źródło zdjęć: © Asus Laptop gamingowy Asus ROG

Matryca EWV (inaczej nazwany IPS ze względu na kwestie licencyjne) o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, więc jest podobnie jak w omawianym wyżej modelu. Matryca o takim odświeżaniu spełni oczekiwania większości graczy. ASUS ROG Strix G15 R7-4800H jest laptopem do gier o wysokiej wydajności i solidnym wykonaniu. Nie zabrakło też szybkiego dysku SSD M.2 PCIe o pojemności 960 GB, a także możliwości montażu drugiego.

Laptop gamingowy z RTX 3070 – Lenovo Legion 5 R7-5800H

Laptop gamingowy o konfiguracji, która zalicza się do wyższego przedziału cenowego, lecz jeśli komuś zależy na graniu i może sobie na to pozwolić, warto zainteresować się takim modelem. Potencjalni nabywcy Lenovo Legion 5 w tej konfiguracji, mogą liczyć na kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 (TGP 140 W z Dynamic Boost), która oferuje bardzo dobrą wydajność. Procesorem jest AMD Ryzen 7 5800H, mający 8 rdzeni i 16 wątków oraz taktowanie w przedziale od 3,20 GHz do 4,40 GHz.

Źródło zdjęć: © Lenovo Laptop gamingowy Lenovo Legion

Matryca IPS o przekątnej 17,3 cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz, ale w ofercie jest też ciekawy model 15,6 cala z matrycą FHD o odświeżaniu 165 Hz z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów. Większy ekran przełoży się na poprawiony komfort podczas użytkowania sprzętu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że klawiatura TrueStrike jest wyposażona w miękko działające klawisze, a jej projekt uwzględnia przeznaczenie związane z regularną rozgrywką. Producent zwraca także uwagę na technologię anti-ghostingu, która powinna skutecznie powstrzymywać rejestrowanie dodatkowych klawiszy na raz. Na uwagę zasługuje także rozwiązanie o nazwie Legion Coldfront 2.0, które zostało oparte na systemie wentylacji z czterema wylotami. Jest również szybki dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB i możliwość montażu kolejnego.

Laptop gamingowy z RTX 3080 – MSI GP66 Leopard 11UH-281PL

Laptop gamingowy o konfiguracji, która może już stanowić wyzwanie pod względem ceny. Użytkownicy tego sprzętu do grania otrzymują kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 (TGP 140 W z Dynamic Boost), zapewniającą bardzo dobrą wydajność. Procesorem jest Intel Core i7 11800H, mający 8 rdzeni i 16 wątków oraz taktowanie w przedziale od 2,30 GHz do 4,60 GHz.

Źródło zdjęć: © MSI Laptop gamingowy MSI Leopard