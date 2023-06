Lepiej późno niż wcale. Linux Mint obsłuży gesty

Choć pod wieloma względami dystrybucje Linux dorównują systemowi Windows 11 i jego poprzednikom (a w niektórych kwestiach nawet przewyższają produkty Microsoftu), to zdarzają się im też pewne braki. Na przykład popularny Linux Mint nie bardzo radzi sobie z dotykowymi gestami. Dobra wiadomość jest taka, że ma się to zmienić. I to bardzo szybko.