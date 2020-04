armac UPS H/1000E — domowy system zasilania awaryjnego

Jak wygląda praca w domu, większość dobrze wie. Fajnie jest, gdy pracodawca wyposaży pracownika w wygodne narzędzia do pracy, gorzej gdy da tylko te najpotrzebniejsze, o detalach zapominając. Teraz najważniejszym do pracy jest laptop/komputer, wygodne urządzenia sterujące oraz internet ... lecz do wszystkiego potrzebny jest też ... prąd.

Na warsztacie ostatnimi czasy testuję wiele różnorodnego sprzętu, a dziś opisywany będzie UPS do zadań domowych. Ze sprzętu korzystam niecały miesiąc więc bardziej postaram się opisać moje pierwsze wrażenia, aniżeli popełnić w tym wpisie jakąś poważną recenzję. Inna sprawa, że się na tym jakoś wybitnie nie znam, więc postawię na totalną amatorkę :)

Masywny kloc

Po UPS'ie spodziewam się, że nie będzie to urządzenie z tych "lekkich" więc wiedziałem z czym będę mieć do czynienia. Jest to duży i masywny sprzęt, który ma pełnić jedno, najważniejsze zadanie - dostarczać prąd. Nad samą budową i elementami wewnątrz nie będę się rozwodził, gdyż nie mam takich umiejętności opisowych, poza tym musiałbym to rozkręcić ...

Został on obudowany wytrzymałym plastikiem o nieco szorstkiej gramaturze. Na jego ściankach znajdują się półcentymetrowe prześwity wentylacyjne, służące do odprowadzania ciepła z urządzenia. Na froncie znajduje się przycisk zasilania oraz 3 diody informacyjne, informujące użytkownika o trybie pracy oraz ewentualnym przeciążeniu.

Z tyłu znajduje się pełna gama wejść, pozwalająca na wspomaganie zasilania aż 4 punktów poboru prądu. Dodatkowo producent wyposażył urządzenie w dwa wejścia Eternetowe, nadzorujący port USB oraz gniazdo zasilania. Nie mogło zabraknąć przycisku antyprzepięciowego.

Ciężko nieco więcej napisać co do samego wyglądu urządzenia, gdyż nie wyróżnia się on na tle konkurencji niczym szczególnym. Oprócz urządzenia producent dorzucił kabel zasilający oraz instrukcję obsługi w trzech językach, w tym po polsku.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe - od 145 VAC do 290 VAC

Napięcie wyjściowe - od195 VAC do 255 VAC

Częstotliwość wyjściowa - 50Hz

Klasyfikacja baterii - 12V 7Ah x2

Czas ładowania baterii - 4 ~ 6 godzin do 90% pojemności baterii

Czas podtrzymywania - od 3 do 20 minut

Waga baterii - 3,95 kg

Poziom hałasu - mniej niż 45dB

Temperatura pracy - od 0 do 45 stopni C

Wilgotność - od 10 do 90% bez kondensacji

Oprogramowanie monitorujące - PowerManager

Wymiary - 345 x 146 x 162 mm

Waga - 8,5kg

Pierwsze wrażenia

W moim przypadku akurat UPS był na tyle potrzebny, że w międzyczasie, pobliska stacja energetyczna zaczęła coraz częściej wysiadać. Powtarzające się zaniki prądu, spadki napięcia oraz częste informacje w przerwach dostaw prądu, były dość mocno niepokojące. UPS uratował nam sprzęt kilkukrotnie przed niezapisaniem pracy biurowej a w moim przypadku na ostatnich watach - dokończyłem render filmu 4K.

Aplikacja na ... Windows 10

Producent dodał do naszej dyspozycji oprogramowanie nadzorującePower Manager, które możemy pobrać z dedykowanej strony marki. Programik jest malutki, ale przejrzysty i mocno rozbudowany. Za jego pomocą możemy nadzorować skoki napięcia oraz otrzymać odpowiednie powiadomienie zawczasu. Zbierane w czasie rzeczywistym dane, pozwolą nam przewidzieć moment przeciążenia, a także zapobiec ewentualnym brakom w dostawie prądu. By odpowiednio skonfigurować połączenie, należy podłączyć się do portu USB w obudowie ... niestety ale odpowiedniego kabla zabrakło w zestawie.

Swoją drogą ciekawy design jak na 2020 rok :)

Możliwości urządzenia

Producent wyposażył armac UPS H/1000E w wiele systemów monitorująco-zabezpieczających, mających na celu dobro podległych pod siebie urządzeń. Nad poprawnym działaniem procesu zasilania awaryjnego odpowiada wbudowany procesor, nadzorujący jego poprawną pracę. Pozwala on na odpowiednią korekcję napięcia, skoków zasilania, przeciążeń.

Urządzenie podczas pracy charakteryzuje się cichą pracą, nawet w trudnych warunkach. Donośny dźwięk wydobywa się z urządzenia tylko w momencie braku zasilania. W przypadku czasu trzymania na baterii bez źródła zasilania jest różnie. Im więcej urządzeń mamy podpiętych, tym krócej otrzymamy wsparcie. W przypadku podłączenia 2 laptopów, suszarki i ładowania telefonu, czas ten wyniesie niecałe 5 minut. W przypadku pozostawienia na ładowaniu chromebooka Acer 15" otrzymamy prawie 12 minut dodatkowego zasilania.

Podsumowanie

Myślę, że za jakiś miesiąc - dwa, będę w stanie napisać pełną recenzję urządzenia, gdyż mam w planach kilka akcji w terenie a tam ciekawie będzie móc sprawdzić ten sprzęt w praktyce. Poza tym szykuje mi się kilka LAN party w mieście więc możliwości sprawdzania urządzenia w kryzysowych warunkach będzie wiele. Na ten czas armac UPS H/1000E służy mi przede wszystkim jako zabezpieczenie laptopa i komputera stacjonarnego podczas pracy biurowej i do grania. Z tego, co widzę, UPS'a można zakupić za około ~305 zł* co nie powinno dziwić, ale też narzekać, że za drogo. Jeszcze powrócę z opiniami co do tego urządzenia, muszę je nieco dłużej przetestować. W razie czego śmiało pytajcie, postaram się coś zadziałać.

* - klikając i kupując z mojego reflinka, wspierasz moją działalność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)