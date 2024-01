@lordjahu Bezprzewodowa klawiatura do domu i biura. Logitech MX Mechanical [Recenzja] Bezprzewodowa klawiatura do domu i biura. Logitech MX Mechanical [Recenzja]

Od pewnego czasu korzystam z bezprzewodowych urządzeń wskazujących. Celowo zrezygnowałem z kabli, zyskując więcej miejsca na biurku, co pozytywnie wpłynęło również na ergonomię pracy, zabawy i rozrywki. Od kilku lat korzystam z multimedialnej klawiatury skierowanej dla profesjonalnych graczy - Logitech G915 TKL LIGHTSPEED, która do tej pory idealnie sprawdzała się na poletku pracy zdalnej i szeroko pojętej rozrywki. Niestety, ale z biegiem lat, szczególnie przy testach rozbudowanych gier komputerowych, ale i przy domowym przeliczaniu wydatków, bardzo brakowało mi części numerycznej.

Tak się złożyło, że niedawno na warsztacie pojawił się nowy gość. Tytułowa klawiatura bezprzewodowa Logitch MX Mechanical zagościła u mnie na testy, a ja postanowiłem sprawdzić, jak spisze się ona w codziennej pracy oraz w multimediach.

Wysokiej klasy wykonanie

Urządzenie zostało umieszczone w podłużnym kartonie, świetnie zabezpieczającym klawiaturę przed czynnikami zewnętrznymi. Producent opatrzył je czterema plombami, które wyśmienicie trzymają w ryzach wszystkie ścianki opakowania. Wewnętrzna ścianka kartonika, posiada rozrysowaną instrukcję obsługi oraz sposób sparowania z odbiornikiem. Nasz dzisiejszy bohater został zapakowany w cienki papier (Certyfikat FSC), zgodny z rozwiązaniami ekologicznymi marki Logitech.

Tuż pod klawiaturą, w małym tekturowym pudełeczku znajduje się kabel zasilający z USB‑A na USB‑C, pakiecik instrukcji obsługi oraz odbiornik USB Logi Bolt. Ten skromny zestaw jest w zupełności wystarczający do natychmiastowej pracy po wyjęciu z pudełka, a od użytkownika zależy tylko, czy działający wariant będzie bezprzewodowy czy przewodowy. Klawiatura została wykonana w 45% z materiału pochodzącego z recyklingu używanych produktów konsumenckich a górna pokrywa z aluminium niskowęglowego. Zastosowane materiały są bardzo wysokiej jakości, co oczywiście wpływa na długą żywotność urządzenia.

Klawiatura Logitech MX Mechanical to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z dołączoną na stałe częścią numeryczną. W urządzeniu zainstalowano 112 klawiszy, w tym aż 28 funkcyjnych. Testowany model posiada niskoprofilowe przełączniki mechaniczne liniowe, które są zdecydowanie cichsze aniżeli sprężynujące czy z wyraźnym kliknięciem, które również są dostępne w ofercie producenta. Pod względem wykonania, klawisze posiadają matową powierzchnię, a dwukolorowe nasadki ułatwiają orientację palców i utrzymanie płynności pracy.

Klawiatura posiada opcjonalne podświetlenie światłem LED, które możemy zainicjować za pomocą dedykowanego klawisza funkcyjnego i samodzielnie spersonalizować w dedykowanej aplikacji producenta. Bez niej możliwe jest włączenie lub wyłączenie tej opcji, ewentualnie sterowanie natężeniem światła. Jednak producent poszedł o krok dalej, gdyż w nowej klawiaturze znajduje się czujnik zbliżeniowy, automatycznie uruchamiający podświetlenie klawiszy i wygaszający ją / wprowadzając w tryb oszczędzania baterii.

W górnej części klawiatury producent umieścił zieloną diodę informującą o stanie urządzenia. Z tyłu natomiast znajdziemy port USB-C służący do podłączenia kabla zasilającego, celem ładowania. Tuż obok znajduje się suwak zasilania. Wewnątrz obudowy zostało zastosowane ogniwo o pojemności 1500 mAh.

Na spodzie znajdziemy dwie odginane nóżki bez możliwości regulacji kąta nachylenia, zwiększające kąt o 8 stopni, zakończone gumową powierzchnią. Zresztą bliżej frontu klawiatury, również zastosowano takie zabezpieczenie, znacząco uniemożliwiając samoczynne przesuwanie się klawiatury po śliskich powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Łączność Bluetooth

Logi Bolt

kabel Technologia bezprzewodowa Bluetooth Low Energy Zasięg do 10 m (tryb bezprzewodowy) Funkcje dodatkowe Easy-switch

czujnik zbliżenia

zgodność z Logitech Flow (mysz)

kompatybilna z podpórką pod nadgarstki MX

Oprogramowanie Logi Options+ Kompatybilność Windows 10+

macOS 10.15+

iOS 14+

iPadOS 14+

Linux

ChromeOS

Android 8+ Akumulator 1500 mAh Czas pracy (po 8 godzin dziennie) do 15 dni pracy z podświetleniem

do 10 miesięcy przy wyłączonym podświetleniu Wymiary 131,55 x 433,85 x 26,10 mm Waga 828 g

Oprogramowanie Logi Options+

Klawiatura posiada wbudowany sterownik plug&play, uprawniający ją do natychmiastowego działania, tuż po wyjęciu z pudełka. Akumulator na starcie powinien wynosić około ~50% naładowania, więc możemy od razu przystąpić do parowania. Od użytkownika zależy, w jaki sposób połączy się z klawiaturą - za pomocą dołączonego do zestawu przewodu lub bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth lub Logi Bolt. Parowanie bezprzewodowe za pomocą odbiornika jest wręcz natychmiastowe, a w przypadku Bluetooth wiele zależy od sposobu zapisania klawiatury w funkcji Easy-Switch.

Aplikacja Logi Options+ to rozbudowane narzędzie do nadzorowania i personalizacji klawiatury producenta. Główny panel programowy został podzielony na cztery moduły, odpowiedzialne za klawisze, podświetlenie, funkcję Easy-Switch oraz ustawienia. W pierwszej zakładce możemy samodzielnie zmienić funkcję klawiszy głównych, zmienić ich konfiguracje, makra czy skróty do programów firm trzecich. Zakładka podświetlenie umożliwia dostosowanie rodzaju podświetlenia LED do naszych preferencji. Możemy więc wybrać podświetlenie stałe, lub skorzystać z takich animacji jak kontrast, oddychanie, fale, reakcja lub losowy. W trybie stałego podświetlenia wszystkie klawisze są podświetlone, ale te odpowiadające za skróty multimedialne posiadają mocniejsze podświetlenie.

Zastosowana technologia Easy-Switch pozwala na jednoczesne sparowanie klawiatury z trzema urządzeniami. Oznacza to, że jedno z nich może łączyć się za pomocą odbiornika Logi Bolt, a dwa pozostałe za pomocą Bluetooth, lub wszystkie w tej samej technologii. Klawisze odpowiedzialne za przełączanie się między nimi (w miejscu klawiszy Printscreen, Scrollock i Pause) reagują natychmiastowo, przełączając się między urządzeniami docelowymi.

W opcjach urządzenia możemy sprawdzić aktualizację oprogramowania układowego klawiatury, zmienić właściwości klawiszy funkcyjnych lub skorzystać z trybów wyłączonych klawiszy. Dla minimalistów przygotowano również szereg ustawień związanych z oszczędzaniem energii.

Świetna klawiatura w wysokiej cenie

Za jakość i możliwości się płaci, więc należy przygotować się, że seria topowych urządzeń z linii MX Master, kierowana dla mobilnych twórców jak i pracowników biurowych wymagających jakości i funkcji, będzie należeć do segmentu premium. W przypadku testowanego modelu, od dnia premiery cena zdołała i tak już się zmniejszyć, ale wciąż stoi również na dość wysokiej pozycji. Na tę chwilę wersja na brązowych przełącznikach, którą dostałem na czas testów, to koszt około ~619 zł, co dla zdecydowanej większości biurowych wyjadaczy będzie ceną zaporową. Jednak dla osób ceniących jakość produktów Logitech, funkcje jak i wsparcie techniczne, będzie wyśmienitą okazją do sprawdzenia.

W moim osobistym odczuciu to klawiatura bezprzewodowa skierowana dla osób wymagających możliwości, przy jednoczesnej jakości wykonania. Wbudowany akumulator w cyklu mieszanym i dynamicznym podświetleniu starcza na około 15~22 dni, ale i tak realny wynik to kwestia zaangażowania użytkownika i rodzaju pracy, jaką na niej wykonuje. Z zauważalnych braków należy nadmienić brak szerszej regulacji nóżek z tyłu obudowy i brak dedykowanej szufladki na odbiornik USB Bolt.