A może uaktualniać Bromite z F-Droid?

"F-Droid is an installable catalogue of FOSS (Free and Open Source Software) applications for the Android platform. The client makes it easy to browse, install, and keep track of updates on your device".

Aplikacji nie ma w Google Play - trzeba ją sobie pobrać spod adresu https://f-droid.org/.

Bromite

F-Droid używa systemu podobnego jak w przypadku Linuxa - w aplikacji definiujemy informacje o repozytoriach, z których może być pobierane nasze oprogramowanie.

Przechodzimy do https://www.bromite.org/fdroid, gdzie znajdziemy link do repozytorium i odcisk klucza. Dane te możemy przepisać ręcznie do aplikacji... albo skopiować przez QR-Code (skanujemy kod jedną z aplikacji do czytania takich kodów i kopiujemy kod do schowka systemowego, skąd może zostać odczytana przez F-Droid).

Po dodaniu repozytorium F-Droid wykryje aplikację (jeśli była wcześniej zainstalowana) albo pozwoli ją zainstalować (wystarczy ją wyszukać).

W moim wypadku poprawnie proponowano mi ostatnią wersję 64-bitową.

Mission complete!

Ustawienia

Możliwe jest ustawienie tego, jak często należy sprawdzać dostępność nowych wersji (przy okazji: F-Droid jako aplikacja niesystemowa nie może ich instalować samodzielnie w tle i każdą z nich trzeba zająć się oddzielnie w menu, włączając wcześniej w Androidzie możliwość instalacji apek z F-Droid - gdybyśmy chcieli to zmienić, to proszę bardzo).

Nie do końca spodobały mi się opcje pytania o wysyłanie informacji developerskich, panic button i skanowanie dysku, za to włączyłem sobie pokazywanie możliwość pokazywania aplikacji z funkcjonalnościami, które mogą się nie pododać (poniżej przykład).

Własne repozytorium

Myślałem, że wystarczy tylko krótki plik tekstowy z opisem, najwyraźniej jednak należy postawić cały serwer: https://f-droid.org/en/docs/Installing_the_Server_and_Repo_Tools/ (znalazłem też opis czegoś, co się nazywa RepoMaker: https://android.izzysoft.de/articles/named/fdroid-intro-3)

Nie wnikałem w szczegóły, ale nie podoba mi się to (za to pozytywem jest dostępność kodu źródłowego całości https://github.com/f-droid)

A co w sklepie?

Na stronie https://android.izzysoft.de/articles/named/fdroid-intro-1 znalazłem czyjąś listę "hitów", sam nie mam tu zbyt dużo do powiedzenia.