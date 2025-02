Masz u nich konto? Uważaj na taką wiadomość

Santander Bank Polska wylądował na celowniku cyberprzestępców. Starają się oni wyłudzić dane logowania do bankowości internetowej klientów instytucji. Eksperci CyberRescue ostrzegają przed niebezpieczną kampanią.

Oszuści wysyłają wiadomości SMS, w których treści zawarta jest informacja o podejrzanej próbie logowania do konta. Odbiorcy wiadomości są informowani o tym, że aby uniknąć blokady, konieczne jest ponowne zweryfikowanie tożsamości. Proces ten ma być możliwy do zrealizowania na stronie internetowej, do której prowadzi załączony w wiadomości link.

Kliknięcie go prowadzi do fałszywej strony internetowej, która bardzo przypomina prawdziwy serwis Santander Bank Polska. Oszuści próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej, numer PESEL, a czasem także kody autoryzacyjne. W praktyce oznacza to przejęcie władzy nad finansami ofiary.

Wiadomości przyjmują różne formy. Ich wspólnym elementem jest jednak próba wykorzystania presji czas , by zmusić odbiorcę do szybkiej, niekoniecznie przemyślanej reakcji.

Jak rozpoznać oszusta?

Czasem rozpoznanie działań cyberprzestępców może być trudne. Pierwszym elementem, który powinien nas zaniepokoić, jest nadawca wiadomości – jeśli SMS przyszedł z innego numeru, niż inne wiadomości z banku, nie powinniśmy ufać w zawarte w nim informacje. Podejrzane są też wszelkie odnośniki przesyłane w wiadomościach, a w szczególności te, które nie prowadzą do oficjalnej strony banku. Naszą uwagę zawsze powinny zwracać też wszelkie błędy językowe i ortograficzne w treści wiadomości,

Aby uchronić się przed oszustwem, należy zachować wzmożoną czujność. Nie powinno sięotwierać odnośników, co do których autentyczności nie mamy stuprocentowej pewności. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy podawać danych osobowych, ani danych logowania do bankowości elektronicznej w miejscach innych niż aplikacja czy strona banku.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl