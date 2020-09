nazwa.pl odświeża jeden z ciekawszych programów partnerskich na rynku hostingowym

Udostępnij:

Partnerem materiału jest nazwa.pl.

Nazwa.pl jako lider polskiego rynku usług hostingowych zintensyfikował ostatnio działania na rzecz rozbudowy swojego portfolio, między innymi poprzez uruchomienie kierowanego także na rynek konsumencki Cloud Backupu. Na tym jednak nie poprzestano – dostawca ogłosił w ostatnim czasie nowe warunki programu partnerskiego, w którym użytkownicy mogą otrzymać bardzo wysokie prowizje.

Nawet 50% prowizji w Nazwa.pl

Nazwa.pl już dawno przestała być wyłącznie operatorem domen i firmą dzierżawiącą serwery. Aktualnie w ofercie dostawcy znajdują się między innymi serwery wirtualne, gotowe wdrożenia WordPressa, certyfikaty SSL, serwery poczty, a także wspomniany backup chmurowy. Aby zainteresować tą ofertą większe grono osób, dostawca zaprezentował nowe warunki programu partnerskiego dla webmasterów.

W ramach nowego programu partnerskiego kierowanego dla administratorów można otrzymać nawet 50-procentową prowizję od pierwszej opłaty, które uiszczać będzie kolejny, polecony użytkownik. W tym przypadku nowe warunki programu partnerskiego stanowią zatem podwojenie dotychczasowych stawek. Ponadto z każdej kolejną wpłatą członek programu partnerskiego otrzyma 35% prowizji. Jedynym warunkiem uzyskania takich warunków jest konieczność polecenia usług Nazwa.pl co najmniej pięciu użytkownikom, co dla webmasterów nie powinno szczególnym wyzwaniem.

Co ważne, prowizje naliczane są od usługi, którą opłaca polecony. Oznacza to, że jeśli nowy użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z wielu usług, to polecający otrzyma 50%, a następnie 35% prowizji od każdej z nich. Wyobraźmy sobie zatem następujący scenariusz: pięciu nowych użytkowników zdecyduje się np. na wybór jednej z usług Hosting Cloud oraz zakup domeny globalnej wraz z SSL, DNSSEC i DNS Anycast – wydaje się to rozsądnym zestawem nawet na potrzeby niewielkiej firmy. W takiej sytuacji polecający po 12 miesiącach otrzyma łącznie nawet 1,5 tys. zł prowizji.

Warto nadmienić, że zarabiać w programie partnerskim nazwa.pl mogą także osoby, które polecą zaledwie jednego nowego użytkownika. W tym przypadku prowizja wynosi 25% od każdej wpłaty, przy czym, podobnie jak w programie dla webmasterów, prowizje naliczane są per usługa. Korzyści są zresztą obopólne – zyskuje także nowy użytkownik, dla którego przygotowano 20-procentową zniżkę na wszystkie usługi, a program partnerski łączy się promocjami obowiązującymi w danym momencie na nazwa.pl.

Jak dołączyć?

Jak wspomniano, w odświeżonym programie dla webmasterów, aby otrzymać najwyższą prowizję, należy polecić nazwa.pl co najmniej 5 użytkownikom. Dołączyć do programu można za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem nazwa.pl/program-partnerski. Po jego wypełnieniu z zainteresowanymi skontaktuje się konsultant. Dostawca zachęca do udziału w programie także webmasterów, którzy korzystają aktualnie z usług innych firm – po deklaracji, że przeniosą oni co najmniej pięciu swoich klientów na usługi nazwa.pl, firma od razu może aktywować 50-procentową prowizję.

Jeszcze prostsze jest przystąpienie do programu kierowanego do użytkowników polecających mniej niż pięciu klientów – wystarczy przejść pod wskazany już adres nazwa.pl/program-partnerski i zlecić wygenerowanie unikalnego kodu rabatowego, który dostarczony zostanie drogą mailową. Wówczas wystarczy już przekazać kod polecanym, a ci mogą wprowadzić go w stosownym polu podczas kupna usługi. W obu przypadkach bieżące informacje na temat wysokości zgromadzonych prowizji dostępne są bez ograniczeń w Panelu Klienta. Firma deklaruje, że środki przelewane są w 24 godziny od zlecenia na wskazany rachunek bankowy.

