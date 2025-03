Od DevOps, przez AI, po technologie kosmiczne. Znamy prelegentów Infoshare 2025

Infoshare to nie tylko sceny pełne inspirujących treści, ale też nieskończone możliwości nawiązywania relacji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Matchmakingu, czyli 30-minutowych spotkaniach z wybranymi przez siebie przedstawicielami firm i inwestorami oraz imprezach networkingowych, takich jak Before i After Party oraz Great Networking Party. Dla tych, którzy cenią szybkie, ale treściwe rozmowy powstał Speed Dating, czyli 3-minutowe spotkania, podczas których można nawiązać nowe kontakty. Natomiast Round Tables to przestrzeń do dyskusji w kameralnych grupach pod okiem ekspertów, gdzie można zdobyć specjalistyczną wiedzę i wymienić doświadczenia. Infoshare to przestrzeń do budowania kontaktów, wymiany wiedzy i tworzenia nowych możliwości biznesowych.