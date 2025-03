Opera z nowymi funkcjami. Głębsza integracja przeglądarki z AI

Opera One wprowadza nową funkcję AI Tab Commands, która pozwala użytkownikom zarządzać kartami w przeglądarce za pomocą sztucznej inteligencji Aria. Dzięki tej funkcji można zamykać, grupować czy przypinać karty, wydając polecenia w naturalnym języku. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają tendencję do otwierania wielu kart jednocześnie.