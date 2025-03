Ostrzeżenie CERT Orange. SMS "od komornika"

CERT Orange podaje , że fałszywe SMS-y wysyłane są z nadpisem WINDK_GOVPL . Oczywiście nie można wykluczyć, że oszuści wykorzystają także inne, kiedy ten zostanie zablokowany. Treść wiadomości jest krótka i typowa dla tego rodzaju phishingu. Ktoś sugeruje, że odbiorca jest zadłużony i grożą mu działania komornika (by wywołać strach i uśpić czujność) oraz podaje link, pod którym można uiścić rzekomą należność.

Łącze prowadzi do spreparowanej strony internetowej, którą upodobniono do serwisów rządowych. Ofiara może więc pomyśleć, że faktycznie trafiła na serwis, który w jakiś sposób pozwala uniknąć działań komorniczych wynikających z rzekomego zadłużenia. Oczywiście cała historia nie ma związku z rzeczywistością - odbiorca SMS-a nie jest zadłużony, a strona służy wyłącznie do wyłudzania pieniędzy.