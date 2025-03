PKO BP zapowiada utrudnienia. "Ważne transakcje zrób wcześniej"

Prace techniczne przy aplikacji IKO będą realizowane w środę 26 marca w godz. 23:00-23:59. W praktyce oznacza to dla klientów godzinną przerwę w dostępie do swojego konta z poziomu telefonu, ale także brak możliwości płatności zbliżeniowych telefonem. Warto o tym pamiętać będąc w kinie, na stacji benzynowej czy w całodobowym sklepie.

PKO BP podkreśla, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Proponuje też ważne transakcje po prostu zrobić wcześniej, by nie narażać się na utrudnienia. Co do zasady tego rodzaju prace techniczne zazwyczaj planowane są na nocne godziny w czasie weekendu, by ewentualne utrudnienia dotyczyły najmniejszej liczby klientów. Tak zresztą było 23 marca, kiedy PKO BP ulepszał swoje usługi i aplikacje.